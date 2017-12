Auxiliar de Rueda diz que futuro do técnico será pensado em janeiro

A situação do técnico Reinaldo Rueda no Flamengo parece estar cada vez mais difícil. Uma entrevista dada pelo auxiliar do treinador na Colômbia despertou ainda mais especulações sobre o assunto.

"A partir do dia 1 de janeiro pensaremos. Nos reuniremos com o professor Reinaldo e veremos. Ele vai tirar a melhor conclusão de onde devemos ir nesse momento e vamos segui-lo, apoia-lo e aconselha-lo. Ele tomará a decisão", disse o auxiliar técnico Bernardo Redín em entrevista à rádio "Caracol", da Colômbia.

O futuro de Reinaldo Rueda está incerto no Flamengo após notícias de que o treinador teve propostas para assumir a seleção colombiana e também a chilena. Rueda tem contrato com o Flamengo até dezembro de 2018. O treinador tem em mãos uma oferta para assumir o time colombiano a partir de janeiro de 2019.

Caso sua vida no Flamengo dure menos que o acordo previsto com os cariocas, ele poderia iniciar o trabalho tão logo a Copa da Rússia termine, desde que aceite a proposta dos "cafeteros". O Chile também está interessado no comandante, que passa férias em seu país natal.

Folhapress