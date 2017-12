Atlético-MG avança em negócio e fica perto de zagueiro argentino para 2018

O Atlético-MG pode anunciar um novo reforço em breve. O clube avançou na tratativa por Germán Conti e o zagueiro do Colón, da Argentina, pode ser confirmado como novo reforço nas próximas horas.

O atleta de 23 anos deve firmar um acordo de três temporadas na Cidade do Galo. Os mineiros irão adquirir os direitos econômicos do defensor por 3,5 milhões de euros (R$ 13,57 milhões).

Germán Conti deve ser a primeira contratação do Atlético-MG para a zaga, setor tão criticado em 2016 e 2017. O atleta chega à capital mineira com o aval do técnico Oswaldo de Oliveira.

Hoje, o Atlético conta com Leo Silva, Gabriel, Matheus Mancini, Bremer, Felipe Santana e Erazo para a defesa. A chegada do argentino reforça um setor bastante carente, apesar dos vários nomes.

Germán Conti é o sexto reforço do Atlético na temporada. Além do gringo, o Galo já anunciou Samuel Xavier, Arouca, Erik, Róger Guedes e Ricardo Oliveira para 2018.

Os mineiros ainda cogitam as chegadas de Hudson, volante do São Paulo, e Walace, que defende o Hamburgo, da Alemanha. Há uma conversa com o estafe de Douglas, zagueiro do Sporting, de Portugal. É possível que o atleta naturalizado holandês assine por empréstimo na Cidade do Galo.

