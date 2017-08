Atlético-MG anuncia Rogério Micale como novo treinador

Atlético-MG anunciou, na manhã desta sexta-feira, que Rogério Micale é o novo treinador da equipe, com contrato até o fim desta temporada. Ele estava ministrando um curso na China e tem apresentação prevista para a próxima segunda. Na partida contra o Vasco, domingo, no Independência, pelo Campeonato Brasileiro, Diogo Giacomini deverá comandar o Galo. A estreia será na quarta contra o Botafogo, no Rio, pelo segundo jogo das quartas de final da Copa do Brasil.

Micale chega para substituir o técnico Roger Machado, demitido nessa quinta-feira, após a derrota para o Bahia no Campeonato Brasileiro. O treinador ganhou projeção ao conquistar a medalha de ouro inédita com a Seleção, ano passado, nos Jogos Olímpicos do Rio. Em fevereiro desta temporada, após não conseguir classificar o Brasil para o Mundial Sub-20, na Coreia do Sul, foi demitido da seleção. Desde então, não treinou mais nenhuma equipe.





Rogério Micale é o novo treinador do Atlético-MG (Foto: Luiz Henrique/Figueirense FC)



Micale já tem passagem pelas divisões de base do Galo. Ele treinou a equipe júnior nos anos de 2009 e 2010 e voltou para o clube em 2011. Pelo Galo em 2009, foi vice-campeão em Terborg e no Campeonato Brasileiro Sub-20. Entretanto, levantou o tetracampeonato da Taça BH. Já na temporada de 2010, conquistou o quarto lugar no Torneio ICGT, realizado na Holanda.

No segundo semestre daquele ano, dirigiu o Democrata SL na segunda divisão do Campeonato Mineiro, com um time formado por jogadores da base do Atlético. Por causa da demissão de Vanderlei Luxemburgo, nos profissionais, o treinador foi chamado para comandar o time principal do Galo. Entretanto, não chegou a comandar a equipe, já que Dorival Júnior logo foi anunciado.

No segundo semestre de 2010, o treinador faturou o Campeonato Mineiro da categoria junior. Após o fim da temporada, acertou a saída para comandar o Grêmio Prudente. Após duas derrotas no início do Campeonato Paulista, foi demitido da equipe de Presidente Prudente. Pouco tempo depois, o presidente Alexandre Kalil anunciou a volta de Micale para a base do Atlético. Em 2015, assumiu o Brasil Sub-20, após a demissão de Alexandre Gallo.



Globo Esporte