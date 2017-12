Atlético-MG anuncia Arouca como primeiro reforço para 2018

O volante Arouca é o primeiro nome contratado pelo Atlético-MG na gestão de Sérgio Sette Câmara, eleito na segunda-feira (11) para o triênio 2018/2020. O jogador de 31 anos chega à Cidade do Galo com vínculo de uma temporada, cedido pelo Palmeiras. A transação não gerou custos para o clube mineiro, que vai arcar com parte do salário do volante.

Arouca foi indicação do técnico Oswaldo de Oliveira, com quem trabalhou em oportunidades anteriores, inclusive no próprio Palmeiras.

"O Arouca é uma realidade nossa já. É um atleta que tem contrato com a gente. Acreditamos muito no potencial. O contrato é muito bom, ele quer muito e acreditamos que o Arouca vai entregar muito para o Atlético", confirmou Alexandre Gallo, o novo diretor de futebol do Atlético, que evitou falar sobre novos nomes.

"Com certeza vai ter uma melhoria na equipe. Vamos montar uma equipe para vencer. Mas a montagem do elenco vai ser com muita calma e critério".

De acordo com Gallo, o clube busca reforços que sejam capazes de dar maior força e mais velocidade ao time. "Vamos falar efetivamente dos atletas que vamos contratar. A ideia é trazer jogador de força e velocidade", completou o dirigente alvinegro.

Folhapress