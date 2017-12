Atleta brasileira sofre queda em prova e vai ao hospital, mas passa bem

A brasileira Isabel Clark sofreu um acidente na última quinta-feira, em uma prova de snowboard cross em Cervinia, na Itália. Em preparação para a Olimpíada de Inverno de 2018, em de PyeongChang, na Coreia do Sul, a atleta precisou ser levada a um hospital da região após uma queda.

Na queda, Clark bateu a cabeça e foi transportada de helicóptero até o hospital. A brasileira passa bem, apesar das dores.

"Terminei a Copa do Mundo de Cervinia com uma viagem de helicóptero até o hospital de Aosta. Só o que tenho a dizer é que o capacete e o protetor de boca me salvaram, pois a pancada foi grande. Apesar da imensa dor no pescoço, graças a Deus não quebrei nada", afirmou Clark em sua conta no Instagram.

Mesmo com o acidente, Isabel terminou a prova de Cervinia na 26ª colocação. Antes da Olimpíada ainda serão disputadas mais quatro etapas de Copa do Mundo de snowboard cross. Para assegurar um lugar em PyeongChang, a brasileira precisa estar entre as 30 melhores no ranking -hoje ela figura entre as 20 melhores do mundo. Aos 41 anos, Clark luta para participar de sua quarta edição dos Jogos de Inverno.

Folhapress