Artilheiros do Altos podem reforçar Parnahyba na pré-Copa do Nordeste

Os artilheiros do Altos na temporada 2017, Manoel e Joelson, podem reforçar o Parnahyba na disputa da pré-Copa do Nordeste. O presidente do Tubarão, Batista Filho, disse que já sinalizou interesse por alguns atletas do Jacaré, mas aguarda a definição das datas do torneio para fazer as contratações.

“Houve uma conversa com o Warton (Lacerda, presidente do altos) e estamos avaliando a possibilidade. Se realmente optarmos por disputa a pré-copa do Nordeste agora, podemos trazer quatro ou cinco nomes do elenco”, disse Batista. Além da dupla dos atacantes Manoel e Joelson (com 9 e 13 gols marcados, respectivamente), o meia Esquerdinha está entre os preteridos pelo Parnahyba.

Eliminado da Série D do Campeonato Brasileiro no último fnal de semana, a diretoria do Tubarão ainda vai defnir a situação da equipe no segundo semestre. O time tem pela frente o CSA de Alagoas na disputa por uma vaga na Copa do Nordeste. As duas equipes farão dois jogos no próximo mês. O Parnahyba, no entanto, quer que as datas sejam alteradas.

O presidente Batista Filho afirma que o clube ainda vai definir se participa da competição agora ou se opta por fazer os dois jogos somente no final do ano. “Nós temos essa opção e vou sentar com nosso gerente e definir se jogamos nessas datas ou deixamos para dezembro ou janeiro, período de pré-temporada geral. Atualmente o CSA o está muito bem na Série C, líder de seu grupo, e não sei se seria interessante enfrentar eles agora”, frisou Batista.

Manoel pode vestir a camisa do Parnahyba esse ano (Foto: O Dia)



Caso confirmada a disputa da pré-Copa do Nordeste para agosto, o primeiro confronto entre Parnahyba e CSA acontece no dia 16 de agosto, no Pedro Alelaf, em Parnaíba. O jogo de volta será no dia 24 de agosto, no estádio Rei Pelé. A competição conta com oito equipes e somente quatro garantem vaga na Copa do Nordeste 2018.

Aline RodriguesPâmella Maranhão