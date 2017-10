Arquibancada fora de arena da Copa ganha forma, e imagens chamam a atenção

Com projetos ousados, a organização da Copa do Mundo da Rússia promete impressionar com os estádios que abrigarão o Mundial do próximo ano. Mas a Ekaterinburg Arena começou a chamar a atenção do público meses antes do torneio. Em reta final da reforma, o antigo Estádio Central de Iecaterimburgo viu surgir setores de arquibancadas que ficam totalmente fora da cobertura do restante dos lugares - em uma imagem inusitada para muitos fãs.



A existência dos dois setores "externos" já era prevista nos projetos de reforma do estádio, construído em 1957 e totalmente reformado para a Copa do Mundo. As arquibancadas, que ficam atrás dos gols, visam atender à capacidade de público mínima exigida pela Fifa para o Mundial. Entretanto, a particularidade da construção - com estrutura tubular e exposta à ação da chuva e do sol - chamou a atenção dos torcedores quando a Fifa divulgou novas imagens da reforma.

Antes do início das reformas, o Estádio Central tinha capacidade para 27 mil pessoas - abaixo do que a Fifa pede para abrigar até mesmo partidas da fase de grupos do Mundial. As obras - que preservarão a fachada clássica do local - farão com que o estádio passe a contar com cerca de 35 mil lugares, contadas as arquibancadas externas. A previsão é que tudo esteja pronto até o fim deste ano.

Globo Esporte