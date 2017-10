Argentina, Paraguai e Uruguai se candidatam como sede conjunta da Copa de 2030

Argentina, Paraguai e Uruguai oficializaram nesta quarta-feira (4) a candidatura para receber a Copa do Mundo de 2030.

O anúncio ocorreu depois do almoço realizado na Casa Rosada, a sede da presidência argentina, em Buenos Aires, com a presença dos presidentes Mauricio Macri (Argentina), Horacio Cartes (Paraguai), Tabaré Vázquez (Uruguai), Gianni Infantino (Fifa) e Alejandro Domínguez (Conmebol).

O torneio vai celebrar os 100 anos do primeiro Mundial, realizado no Uruguai em 1930. O anúncio oficial foi em uma entrevista coletiva no início da tarde, por volta das 14h30 (de Brasília).

As fontes do jornal "Clarín" apontam que a Argentina terá um total de oito sedes, enquanto Paraguai e Uruguai terão duas cada. A partida de abertura e a decisão do torneio seriam em solo argentino.

Enquanto o Uruguai foi sede da primeira edição da Copa, a Argentina recebeu o evento em 1978. Nas duas ocasiões, o time da casa sagrou-se campeão do mundo pela primeira vez na história.

Se eleito como sede, o trio sul-americano pode se tornar o terceiro grupo de países a dividir uma Copa do Mundo. Os primeiros foram Coreia do Sul e Japão, em 2002. Já em 2026, Estados Unidos, México e Canadá despontam como favoritos para receber o evento.

Folhapress