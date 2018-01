Sasha assina contrato nesta terça com o Santos

Eduardo Sasha está mais próximo de fechar com o Santos. Após dois dias de exames (sábado e segunda-feira), ele foi aprovado e vai assinar contrato antes do treino no CT Rei Pelé na tarde desta terça-feira. Depois de fechar o vínculo com o Alvinegro, o atleta já irá se juntar com o elenco para iniciar os trabalhos com o técnico Jair Ventura.

O atacante vem para suprir a posição mais carente do Peixe: o ataque. Com a saída de Ricardo Oliveira para o Atlético-MG e o fim do vínculo de Kayke e Nilmar, Sasha deve ser usado como centroavante.

Sasha disputou a Série B de 2017 pelo Colorado, onde estava desde 2014. Depois de se recuperar de uma lesão no tornozelo esquerdo, o atacante foi titular em boa parte do segundo semestre da equipe de Porto Alegre, mas marcou apenas três gols em toda a temporada.

Terra