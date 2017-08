Após vitória, Pedrinho realiza sonho e ganha camisa de Robinho

edrinho saiu duplamente feliz do Mineirão na noite desta quarta-feira. Em primeiro lugar pela vitória do Corinthians sobre o Atlético-MG por 2 a 0, a qual ele assistiu do banco de reservas. E depois pelo presente que ele levará para casa: uma camisa do ídolo Robinho.

O xodó da Fiel torcida já havia avisado na última segunda-feira que tentaria ganhar uma lembrança do atacante do Galo e tratou de buscar o seu objetivo logo após o apito final em Belo Horizonte. No gramado, ele recebeu um abraço de Robinho, mas não a camisa, que só foi entregue depois.

"Ele me deu um abraço e falou que entregaria depois, no vestiário. Estou muito feliz, sempre admirei ele", disse o garoto, de 19 anos, na saída do Mineirão.

Robinho e Pedrinho conversando na saída do gramado do Mineirão (Foto: Bruno Cassucci)

Líder do Campeonato Brasileiro, o Corinthians de Pedrinho volta a São Paulo na manhã desta quinta-feira. A equipe volta a campo já no sábado, diante do Sport, às 19h, na Arena.

Globo Esporte