Após violência no Maracanã, Fla acaba com plano de sócio-torcedor

Em nota oficial, o Flamengo anunciou na noite de domingo (17) que encerrou o plano de sócio-torcedor corporativo. De acordo com o clube, "as organizações filiadas infringiram o Termo de Ajustamento de Conduta do Ministério Público e os Termos de Serviço do contrato com o Clube." A decisão foi tomada após as cenas de violência e invasão do Maracanã, no dia 13, quando foi disputada a final da Copa Sul-Americana, com o Independiente.

Torcedores invadiram o Maracanã e depredaram o estádio na última quarta (13). Foto: Reprodução/Facebook

Confira a nota:

Nota Oficial - Providências contra a violência nos estádios e fim do plano corporativo de sócio-torcedor

O Clube de Regatas do Flamengo, mais uma vez, após os incidentes da última quarta-feira (13.12), vem a público prestar esclarecimentos e comunicar ao seu torcedor que:

- Se viu consternado com todas as ocorrências e lamenta profundamente o constrangimento e os atos de violência que todos os torcedores e profissionais presentes no Maracanã possam ter sofrido;

- O Flamengo, como clube mais popular do Brasil, segue trabalhando para que esses incidentes não se repitam. Muito embora parte dos transtornos tenha sido causada por torcedores sem ingressos, o Clube optou por encerrar o plano de sócio-torcedor corporativo, por entender que as organizações filiadas infringiram o Termo de Ajustamento de Conduta do Ministério Público e os Termos de Serviço do contrato com o Clube. Vale ressaltar que os ingressos referentes ao plano jamais foram doados e sempre foram vendidos com os preços divulgados em nossos canais oficiais. Em relação às supostas atividades criminosas de algumas dessas organizações, o Flamengo está à inteira disposição do poder público para auxiliar no esclarecimento das mesmas;

- Por fim, o Flamengo reconhece que desde o recrudescimento da violência nos estádios, as autoridade policiais do Estado do Rio de Janeiro têm atuado da melhor maneira possível, apesar de terem que conviver com situações adversas. O Flamengo, como sempre, está à disposição para trabalhar junto com as autoridades de segurança estaduais em busca de uma forma de melhor lidar com essa situação.

Jornal do Brasil