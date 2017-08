Após veto da CBF, Santos sugere ao Barcelona amistoso em janeiro

Barcelona que as equipes se enfrentem em um amistoso em janeiro, no Brasil, mas ainda não obteve resposta. O clube brasileiro apresentou a opção depois de a CBF vetar que a partida fosse realizada em 8 ou 9 de agosto, como queriam os catalães – os alvinegros enfrentam o Atlético-PR, pelas oitavas da Libertadores, em 10 de agosto.

O duelo faz parte de acordo assinado na época da transferência de Neymar à Espanha, em 2013. Foram acertados dois amistosos, um que aconteceu no Camp Nou em agosto daquele ano e terminou com vitória do Barcelona por 8 a 0, e outro a ser disputado no Brasil.



Acordo por amistosos foi assinado na transferência de Neymar (Foto: AP )



O segundo confronto precisa acontecer enquanto Neymar estiver no elenco espanhol, caso contrário, o Barcelona deverá pagar € 4,5 milhões (R$ 16,4 milhões) ao Santos. O atacante é alvo do PSG, que pode levá-lo à França na maior negociação da história.

As relações entre os dois clubes são muito ruins desde a transferência de Neymar, há quatro anos. O Santos foi à Fifa contra os espanhóis – na última semana, a entidade determinou que o Barcelona pague € 2 milhões (R$ 7,3 milhões) aos brasileiros.

Os espanhóis, por sua vez, também acionaram o Santos por entender que houve quebra de contrato quando o atacante Gabriel foi vendido à Inter de Milão sem ser oferecido ao Barça, que tinha preferência pelo jogador.

Globo Esporte