Após terceira convocação, Valéria mira vaga no Mundial

A atacante Valéria, de 19 anos, vive uma temporada 2017 dos sonhos. A atleta natural de União e revelada para o futebol nacional pelo Tiradentes hoje em dia veste a camisa da Seleção Brasileira Sub20 e recentemente disputou o torneio Nike Friendlies, na Florida, nos Estados Unidos. A Seleção Canarinho fez três jogos e venceu dois. A piauiense teve oportunidade de guardar um gol na partida de estreia diante a Finlândia.

A atacante teve oportunidade de entrar em campo algumas vezes e colocar uma dúvida na cabeça do treinador Doriva Bueno. Isso porque, além de marcar, Valéria foi bem acionada quando esteve em campo.



"Sensação de marcar pela seleção é única", afirma atacante piauiense (Foto: Elias Fontinele/O Dia)



“A sensação de marcar pela seleção é única. Acredito que não tem uma sensação melhor no mundo do que vestir uma camisa dessa e ainda conseguir marcar gols e honrar um país inteiro”, emocionada disse Valéria.

Este ano, a piauiense foi convocada três vezes para a seleção. Ela destaca principalmente o esforço para conquistar essa vaga e quer está no Mundial em 2019. “Para chegar aqui, eu passei por muitas dificuldades na minha vida, muitas mesmo e chegar aqui é um sonho realizado, não somente para mim, mas também quem ficou torcendo para que desse tudo certo”, relatou a atacante.

As partidas serviram ao time do técnico Doriva Bueno como preparação para o Sul- -Americano, que será disputado de 10 a 28 de janeiro e é classificatório para a Copa do Mundo da França de 2019.

Pâmella Maranhão - Jornal O Dia