Após recusa do Sampaio, Altos busca time para treino

O Altos está em busca de um adversário para realizar jogo amistoso. A diretoria tentou uma partida contra o Sampaio Corrêa (MA), mas as equipes não chegaram a um acordo. Segundo o diretor de futebol do Altos, Ricardo Pereira, algumas equipes do Ceará, que já estão treinando para o Estadual, foram procuradas e até próxima semana isso será resolvido. O Altos se prepara para temporada 2018.

“Estávamos conversando com o pessoal do Sampaio, mas o treinador (Francisco) Diá não quis porque a equipe deles se apresentou na última segunda e estão um pouco atrás na montagem do elenco. Então para eles não valia a pena, icou descartado a possibilidade. Agora vamos procurar o pessoal do Tiradentes ou do Horizonte, do Ceará e tentar marcar as partidas”, explicou.



Equipe do Altos intensifica preparação para temporada 2018 (Foto: Divulgação)



O Altos iniciou os treinos dia 27 de novembro. O treinador do Jacaré, Waldemar Lemos, pretende fazer dois amistosos ainda este mês, mas disse que não há nada conirmado. “Ainda estamos buscando fazer nossas adaptações e estamos usando o próprio elenco como forma de fazer os primeiros testes, os amistosos somente nas próximas semanas serão prioridade”, conta.

A intenção é encontrar um adversário e fazer dois jogos amistosos um na casa do adversário e outro na cidade de Altos, todos ainda no mês de dezembro e caso tenha necessidade um novo amistoso será marcado para janeiro.

O Altos entre em campo oicialmente no dia 17 de janeiro pela Copa do Nordeste. No dia 20 de janeiro, o time faz sua estreia no Campeonato Piauiense quando encara o Piauí na rodada de abertura. O Alviverde vai disputar Copa do Nordeste, Copa do Brasil e Série D do Brasileiro.

Pâmella Maranhão - Jornal O Dia