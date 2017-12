Após prata, Emerson Silva projeta seleção em 2018

O judoca Emerson Silva (até 55kg) deu um passo largo para se tornar um atleta da Seleção Brasileira sub21. No último fim de semana, o piauiense conquistou o segundo lugar na Seletiva Nacional de Base, disputada em Curitiba. O resultado é importante para o judoca, que vai ter oportunidade de participar do meeting, nos dias 2 e 3 de fevereiro. Lá, ele só precisa estar no pódio para garantir vaga ixa na seleção júnior.

A participação de Emerson na seletiva foi praticamente impecável. Antes da final, o piauiense fez quatro lutas e venceu todas por ippon. Na grande inal da categoria ligeiro, um pequeno detalhe definiu a luta e fez com que o piauiense fosse derrotado pelo paulista Mike Pinheiro. A derrota, no entanto, não tira o mérito do atleta. "Esse campeonato era o mais difícil para ele este ano, pois ele estava subindo de categoria e ainda não tem nem idade, pois tem apenas 17 anos. Emerson foi perfeito, a inal foi detalhe ele tinha plenas condições de ganhar assim como o garoto de São Paulo também, mas com a derrota você aprende”, explicou o treinador Fabieldo Torres.



Piauiense precisa conquistar um lugar no pódio para garantir uma vaga ixa na seleção de base (Foto: Jailson Soares/O Dia)



A Seletiva nacional de base na categoria ligeiro teve mais de 60 atletas competindo e serviu como uma peneira para o meeting, em que somente os oito melhores do ranking seguem na luta por uma vaga na seleção sub21. “Como eu iquei em segundo, saio na frente dos meus adversários para o meeting que vai ter oito atletas disputando a vaga na seleção. Se eu repetir ou então conquista pelo menos o bronze na competição, já estou dentro”, conta o judoca.

O atleta, aliás, é uma das principais promessas do judô piauiense e teve uma temporada 2017 de bons resultados. Ele subiu ao pódio em todas as competições que participo. Um dos resultados mais expressivos foi o bronze no Campeonato Brasileiro sub18. A prata na seletiva de base mostra que o ano de 2018 do piauiense já começou e ele encerra a temporada com boas perspectivas. “A intenção é trilhar meu caminho na Seleção Brasileira e quem sabe estar no Mundial”, relatou Emerson.

Pâmella Maranhão - Jornal O Dia