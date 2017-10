Após perder cinturão, Aldo enfrenta Lamas no Canadá, dia 16 de dezembro

Depois de perder o cinturão dos pesos-penas para Max Holloway, em junho, no Rio de Janeiro, José Aldo recomeça sua caminhada na divisão até 66kg contra Ricardo Lamas, dia 16 de dezembro, na co-luta principal do UFC Winnipeg (Canadá). A organização anunciou o confronto nesta sexta-feira. Este será o segundo encontro entre os atletas dentro do octógono, já que, em fevereiro de 2014, o brasileiro derrotou o americano por decisão unânime dos juízes.

Aos 31 anos, José Aldo possui um cartel de 26 vitórias e apenas três derrotas. Ex-campeão peso-pena do extinto WEC e do UFC, o lutador manauara perdeu o cinturão da divisão até 66kg pela primeira vez em dezembro de 2015, ao ser nocauteado em 13 segundos por Conor McGregor. Com a migração do irlandês para a categoria de cima, o brasileiro se tornou campeão mais uma vez ao vencer Frankie Edgar por decisão unânime, em julho de 2016. Em seu último combate, em junho de 2017, o atleta da equipe Nova União acabou nocauteado por Max Holloway no terceiro round.

Já Ricardo Lamas, de 35 anos, tem 18 vitórias e cinco derrotas na carreira. O peso-pena americano chega para o confronto em dezembro após duas vitórias: contra Charles do Bronx, em novembro de 2016, com uma finalização no segundo round, e diante de Jason Knight, em julho de 2017, com um nocaute no primeiro round.



UFC anuncia Erick Silva x Jordan Mein para o mesmo card

O Ultimate também anunciou nesta sexta-feira o confronto entre Erick Silva e Jordan Mein, em Winnipeg, dia 16 de dezembro. Aos 33 anos, o brasileiro possui um cartel de 19 vitórias, oito derrotas e um "no contest" (luta sem resultado). Em sua última luta, o meio-médio capixaba acabou nocauteado por Yancy Medeiros, no Rio de Janeiro, no UFC 212, em junho de 2017. Já Jordan Mein, de 28 anos, está em situação complicada na organização, após perder três confrontos consecutivos. O canadense possui 29 vitórias e 12 derrotas na carreira.

UFC Fight Night16 de dezembro, em Winnipeg (CAN)

CARD DO EVENTO (até o momento):Peso-meio-médio: Robbie Lawler x Rafael dos Anjos

Peso-pena: José Aldo x Ricardo Lamas

Peso-meio-pesado: Rogério Minotouro x Jared Cannonier

Peso-meio-pesado: Glover Teixeira x Misha Cirkunov

Peso-médio: Oluwale Bamgbose x Alessio Di Chirico

Peso-médio: Vítor Miranda x Julian Marquez

Peso-mosca: Tim Elliott x Justin Scoggins

Peso-meio-médio: Chad Laprise x Galore Bofando

Peso-meio-médio: Nordine Taleb x Sultan Aliev

Peso-leve: John Makdessi x Abel Trujillo

Peso-meio-médio: Santiago Ponzinibbio x Mike Perry

Peso-meio-médio: Erick Silva x Jordan Mein

Globo Esporte