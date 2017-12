Após notas polêmicas, Neymar critica WSL e apoia Medina

s críticas às notas dadas pelos jurados da etapa de Pipeline ao australiano Ethan Ewing ganharam um reforço de peso nas redes sociais. Amigo de Gabriel Medina, Neymar foi ao perfil da WSL, a liga mundial de surfe, para expor o que o craque considera um favorecimento ao havaiano John John Florence, atual líder do ranking mundial e principal obstáculo para o bicampeonato mundial do brasileiro.

"Dá o título para o John John logo, hoje foi feio demais. Medina, vai para cima, moleque, contra tudo e contra todos", comentou ele.





Surfe: Neymar corneta Wsl John John medina (Foto: Reprodução / Instagram)

John John desbancou Ethan Ewing de forma polêmica. A disputa, que no início estava sendo dominada pelo havaiano, ficou emocionante no finzinho. O australiano recebeu duas notas que pareceram baixas por duas boas ondas e não conseguiu, por muito pouco, ultrapassar o adversário. Dessa forma, John John se garantiu no quarto round com somatório de 10.87 contra 10.80 do rival. Confira no vídeo abaixo a última onda. Ewing precisava de 4.67 e recebeu 4.60 dos jurados - dois deram 4.80, mas um assinalou 4.20, jogando a média muito para baixo.

Nas redes sociais, a hashtag #WorldShameLeague (algo como Liga Mundial da Vergonha) foi repetida pelos internautas em uma clara crítica à WSL (World Surf League). E Neymar engrossou o coro de brasileiros revoltados com as notas dadas a Ewing e a Medina, que na oitava bateria penou para conseguir a virada sobre o australiano John Kerr e a vaga para o round 4.





Globo Esporte