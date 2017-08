Após derrubar mais um rival fora, Corinthians busca retomada em Itaquera

Mais uma vitória com a pressão da torcida adversária e contra um rival histórico. O Corinthians ampliou a série de triunfos como visitante no Brasileirão ao derrotar o Atlético-MG por 2 a 0 na última quarta-feira, no Mineirão com mais de 45 mil torcedores. Jô e Rodriguinho marcaram os gols corintianos fora de casa.

O roteiro é conhecido e já foi colocado em prática sete vezes pela equipe do técnico Fábio Carille. Em cinco delas, o Corinthians superou estádios lotados e clássicos nacionais. Além do Atlético-MG, o time paulista bateu Vasco (5 a 2), Grêmio (1 a 0), Palmeiras (2 a 0) e Fluminense (1 a 0) - Vitória e Atlético-GO, com vitórias por 1 a 0, também foram superados.

Os bons resultados alcançados, porém, contrastam com os últimos dois jogos do Corinthians em casa. Diante dos seus torcedores, os comandados de Carille não passaram de um empate com Atlético-PR (2 a 2) e Flamengo (1 a 1). No próximo sábado, o time paulista volta a atuar em Itaquera para enfrentar o Sport na última rodada do primeiro turno.

Como visitante, por exemplo, o Corinthians somou 23 pontos dos 27 disputados. O aproveitamento é de 85,2%. Em casa, a equipe alcançou 21 pontos, também em 27 possíveis. O desempenho é de 77,7% - o Palmeiras tem campanha melhor como mandante, com 79,2%.

Após a vitória diante do Atlético-MG, Carille ressaltou que o Corinthians mantém o mesmo padrão contra os adversários (o 4-2-3-1) e faz pequenos ajustes, principalmente na posição do volante Maycon, que sempre chega bem ao ataque.

"Eu não mudo a forma de jogar, eu ajusto de acordo como adversário. É o Maycon mais recuado ao lado do Gabriel, Maycon um pouco mais avançado. Não mudei minha ideia de jogar, mudei as características dos atletas. Temos uma forma definida. A gente estuda os adversários. Hoje no futebol se não estudar com quem vai guerrear, pode ser surpreendido", disse.

Solidez defensiva é maior fora de casa

Marcado pelos poucos gols sofridos, o Corinthians apresenta mais solidez na defesa nos jogos como visitante. O time levou apenas dois gols (do Vasco, na goleada por 5 a 2) e saiu ileso até mesmo nos empates com Coritiba e Avaí.

Em Itaquera, o número salta para seis gols sofridos. A equipe foi vazada nos empates com Chapecoense (1 a 1), Atlético-PR (2 a 2) e Flamengo (1 a 1). Diante de São Paulo, o triunfo foi alcançado após um 3 a 2 no placar.

Carille, após mais um triunfo fora de casa, comemorou o desempenho defensivo na temporada 2017. Vale lembrar que o time alcançou a marca de 33 partidas sem derrota, com 20 vitórias e 13 empates.

"Não tenho problema em falar dos jogos que já fizemos. Só não gosto de falar do futuro. Não falo de invencibilidade. Gosto de falar que são 28 jogos sem sofrer gols no ano. Número que impressiona. Pela organização, pela entrega o tempo todo e concentração. Foi isso que parabenizei o grupo agora no final", frisou.

