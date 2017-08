Após derrotas na última rodada, quatro treinadores são demitidos

Entre o discurso do planejamento de longo prazo e a prática das derrotas, quatro clubes do Brasil preferiram a segunda opção e demitiram seus treinadores após reveses na 15ª rodada do Brasileiro.

Em Belo Horizonte, a direção do Atlético-MG mandou embora o técnico Roger Machado, após a equipe perder em casa para o Bahia por 2 a 0.

No lugar dele, Rogério Micale, campeão na Rio-2016, já começou a trabalhar. Ele está de volta ao clube mineiro onde já treinou as categorias de base.

Duas goleadas resultaram em mais duas demissões.

Doriva saiu do Atlético-GO após a derrota no Recife por 4 a 0 para o Sport. É a segunda troca de técnico que o time do Centro-Oeste, que está em último na tabela, promove desde que começou o primeiro turno.

Em Curitiba, Pachequinho foi demitido do Coritiba após a goleada por 4 a 0 em Campinas para a Ponte Preta. Será substituído por Marcelo Oliveira, bicampeão nacional em 2013 e 2014 com o Cruzeiro.

No Vitória, o técnico Alexandre Gallo caiu após perder em casa por 3 a 1 para o Grêmio.

