Botafogo faz reajuste e fecha com atacante Rony

Rony agora faz parte do Botafogo (Foto: Divulgação / Albirex Niigata)

Rony estava encaminhado para ser jogador do Botafogo, que trocou Bruno Silva por R$ 4 milhoes mais o passe do jogador. O atacante, no entanto, pediu salário maior na ultima reunião e viu o acordo ser cancelado. O time carioca voltou atrás, fez o reajuste e fechou com o atleta.

Durante o aparente rompimento, Rony recebeu um contato do Vasco, o que fez o Botafogo repensar a decisão de abandonar a negociação. A informação é do "Esporte Interativo" e foi confirmada pelo UOL Esporte.

Por conta da negociação envolvendo Bruno Silva, o Botafogo tinha preferência em fechar com Rony. O Alvinegro exerceu o direito e decidiu ficar com o jovem atacante mesmo com o aumento na pedida salarial.

Se Rony não viesse, o Botafogo teria mais R$ 1 milhão a receber do Cruzeiro, conforme estipulado em contrato. Com tudo resolvido, o Alvinegro não deverá demorar a mandar os documentos necessários para que Bruno Silva seja inscrito pelo Cruzeiro.

Folhapress