Após boas atuações, Corinthians encaminha compra de Paulo Roberto

O Corinthians está muito próximo de acertar a compra em definitivo do volante Paulo Roberto, que está emprestado pelo Audax ao Timão até dezembro.

– Acho que já está até renovado com o Paulo Roberto, acertamos tudo, está consolidado que ele fica – disse o diretor Flávio Adauto em entrevista ao "Estadão".

A tendência é que o Timão acerte um contrato válido por mais duas temporadas com o jogador de 30 anos.



Paulo Roberto deve acertar por mais dois anos com o Corinthians (Foto: Daniel Augusto Jr./Ag Corinthians)



Contratado em janeiro, Paulo Roberto soma 13 partidas pelo Timão, com algumas atuações importantes, como contra a Ponte Preta, na primeira final do Paulistão, e diante do Grêmio, no Brasileirão, quando fez a jogada do gol da vitória.

Polivalente, Paulo Roberto já foi escalado como volante e como lateral direito por Fábio Carille. Atualmente, tem treinado de zagueiro por conta da lesão de Pablo.

Vale lembrar que, em dezembro, quando sua contratação foi acertada, a torcida do Timão reclamou nas redes sociais, já que esperava o acerto com Rithely, companheiro dele no Sport. Após o jogo contra o Grêmio, porém, a aceitação da torcida com ele passou a ser muito grande.

