Após 4 horas de julgamento, Guerrero deixa Fifa confiante: ''Provamos tudo''

Depois de quatro horas de julgamento fechado ao público e à imprensa, Paolo Guerrero deixou a sede da Fifa, em Zurique, confiante e otimista. Segundo o atacante, em rápida declaração, a entidade já descartou o uso de cocaína após provas apresentadas. A defesa do atleta espera que o resultado saia na próxima na semana.

- Estou tranquilo, porque sou inocente. Vim até a Suíça para demonstrar essa inocência. Graças a Deus consegui todas as provas que são fundamentais. Com certeza (estou seguro da absolvição). Só falta eles tomarem a decisão - disse Guerrero.

- Foi um julgamento de quatro horas. Durou muito tempo, mas graças a Deus provamos tudo. A Fifa descartou o uso de cocaína. Isso não conta mais. Agora só falta a decisão da Fifa - completou.

''Cortaram as minhas pernas''



Ainda segundo Guerrero, algumas das provas apresentadas foram o exame de cabelo e também o fato de a quantidade da substância proibida (benzoilecgonina, principal metabólito da cocaína) ser muito baixa. O atacante foi questionado sobre o período longe dos campos e o sonho de disputar a Copa.

- Estou resolvendo essa questão da minha carreira antes de pensar em ir à Copa. Quero resolver, porque minha vida é jogar futebol. Nesses 30 dias (de suspensão provisória) me cortaram as pernas, porque não pude jogar. Primeiro é resolver isso, e depois veremos.

Guerrero prestou depoimento, bem como testemunhas levadas por seus advogados. Em frente à entrada principal da Fifa, um grupo de 20 peruanos que vivem na Suíça enfrentaram o frio - sensação térmica de -1°C - para dar apoio ao jogador antes do julgamento. Ao sair do edifício, o jogador driblou a neve para atender aos fãs de forma atenciosa, com fotos e autógrafos.

A Fifa por enquanto não divulga qualquer informação sobre o conteúdo do julgamento de Guerrero. A pena máxima para esses casos é a suspensão de quatro anos, mas os advogados buscaram provar a inocência do jogador.

O camisa 9 testou positivo para a substância benzoilecgonina, principal metabólito da cocaína. O exame em questão foi realizado após a partida entre Peru e Argentina no dia 5 de outubro, pela eliminatórias da Copa do Mundo, e o camisa 9 recebeu suspensão provisória de 30 dias a partir de 3 de novembro, quando o caso foi divulgado.

A benzoilecgonina encontrada na urina do centroavante do Flamengo é proveniente da folha de coca utilizada para chá consumido em diversos países da América do Sul, entre eles o Peru. Os advogados de Paolo Guerrero apontam contaminação em um outro tipo de chá ingerido pelo jogador.

