Antes de ir à China, CR-7 se reúne com dono do Valencia em Cingapura

Ainda de férias enquanto não se reapresenta ao Real Madrid, Cristiano Ronaldo viajou para Cingapura para visitar Peter Lim, dono do Valencia, nesta sexta-feira, em escala antes de participar de evento na China. Dezenas de apaixonados por futebol e jornalistas esperaram o jogador em um hospital, onde a filha de Lim deu à luz um filho.



Ronaldo deve assinar acordo de promoção e se reunir com o bilionário para um jantar. Não foram revelados mais detalhes sobre o acordo. Lim é dono da Mint Media, com sede em Hong Kong, e controla todos os direitos de imagem de Ronaldo, com exceção dos relacionados com o Real Madrid.





Cristiano Ronaldo em visita a Cingapura (Foto: AFP)



Os publicitários de Lim indicaram que Ronaldo está viajando para a China para comparecer em evento da "Mint Media". Lim comprou o Valencia em 2014, mas a nova gestão não tem apoio dos torcedores do clube.

Só depois da passagem pela China, CR7 deve se reapresentar ao elenco do Real Madrid, que faz pré-temporada nos Estados Unidos. Os jogadores que atuaram na Euro sub-21, Marco Asensio, Marcos Llorente e Borja Mayoral, além de Dani Ceballos recém-contratado junto ao Betis, são esperados nesta sexta em Los Angeles - e, dessa forma, faltaria apenas o português para o elenco ficar completo.

Globo Esporte