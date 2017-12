Aníbal Lemos inicia trabalhos táticos e aguarda reforços para o Piauiense

A equipe do Piauí encerrou a segunda semana de trabalho na sexta-feira (29). O time comandado por Aníbal Lemos ainda precisa de alguns reforços, mas o grupo já trabalha a parte técnica e tática. No sábado (30), a equipe faz o segundo teste, desta vez contra o selecionado da Usina Santana. A estreia do Enxuga-Rato no Campeonato Piauiense acontece no dia 20 de janeiro diante o Altos.

Aníbal dedicou a tarde a jogadas ensaiadas com o provável time titular. Repetidas batidas de escanteio com jogadas de lançamento direto para área em direção ao atacante Nill e também batidas de escanteio mais curtas dando maior movimentação ao meio-campo. Segundo o técnico, é importante automatizar isso na cabeça dos atletas. “É importante a gente mostrar os caminhos e chegar no dia do jogo eles terem uma noção maior”, disse.



Após duas semanas de treinamentos, Aníbal já tem esboço da equipe (Jailson Soares/O Dia)



Apesar de ter um esboço do time titular, o treinador não nega a necessidade de reforços e acredita que, após as festas de fim de ano, ficará mais fácil para diretoria fechar essas contratações. “Essas duas semanas foram de observações e alguns testes. Infelizmente praticamente não aproveitamos os garotos e agora a gente passou para diretoria situações pontuais para que a partir do dia 2 comecem essa busca pelo que precisamos”, acrescentou Aníbal.

O atacante Nill é um dos nomes mais experientes do elenco e fala que o trabalho ao lado do treinador Aníbal Lemos vem sendo bem proveitoso nos primeiros dias. “Está sendo tudo bem produtivo e estamos buscando o entrosamento com o sub21 e está acontecendo rá- pido. O trabalho é específico e todos estão dando seu máximo. Trabalhando bastante bola parada que hoje em dia decide muito jogo”, conta Nill.

Os atacantes Erinaldo e Breno não participaram do treino. Erinaldo foi poupado devido um incomodo na coxa e Breno retorna as atividades somente na próxima terça-feira (2), pois extraiu um dente e está de licença médica. O primeiro compromisso do Piauí na temporada 2018 será contra o Altos, no dia 20 de janeiro.

Pâmella Maranhão - Jornal O Dia