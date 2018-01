Foto: AELTC / Thomas Lovelock

Andy Murray está fora do Aberto da Austrália, que começa a ser disputado no dia 15 de janeiro. O tenista não conseguiu se recuperar a tempo após operar o quadril e resolveu desistir do Grand Slam.

"Infelizmente eu não vou jogar em Melbourne neste ano, já que não estou pronto para competir. Agradeço as mensagens de apoio e espero voltar a jogar em breve", disse Murray, que ainda afirmou que vai voltar para Londres e "explorar suas opções".

O britânico não joga uma partida profissional desde Wimbledon, quando foi eliminado nas quartas de final por Sam Querrey. Desde então, participou de dois jogos exibição: um em novembro, contra Roger Federer, e outro na última semana, contra Roberto Bautista Agut.

Diretor do Aberto da Austrália, Craig Tiley mostrou compreensão com o momento vivido pelo tenista ao falar sobre a desistência.

"Estamos totalmente cientes de que Andy está passando por um período difícil com seu quadril e que ele fez o possível para se preparar para o verão australiano. Pessoalmente, também sei que Andy ama o tênis e faria o possível para jogar. Foi uma decisão muito difícil para Andy e nós respeitamos totalmente", declarou o dirigente.

Além de Murray, Kei Nishikori será mais um desfalque para o Aberto da Austrália. Nesta quinta-feira (4), o tenista japonês confirmou sua ausência para se recuperar de lesão no punho.

Folhapress