Ana Marcela Cunha conquista tri mundial nos 25 km da maratona aquática

A brasileira Ana Marcela Cunha conquistou nesta sexta-feira (21) o tricampeonato mundial da prova dos 25 km da maratona aquática. Com uma arrancada espetacular no último quilômetro, ela ultrapassou a holandesa Sharon van Rouwendaal (prata) e a italiana Arianna Bridi (bronze) para completar o percurso em 5h21min58s e conquistar sua terceira medalha no Mundial de Esportes Aquáticos disputado em Budapeste, na Hungria.

Nesta semana, a brasileira já havia conquistado o bronze nas provas de 5 km e 10 km. Em sua especialidade, nos 25 km, ela sempre se manteve entre as primeiras e garantiu a medalha de ouro no momento decisivo.

Ana Marcela Cunha disputa os Mundiais de Esportes Aquáticos desde 2007, quando tinha 15 anos, e já conquistou nove medalhas em Mundiais. Além das três na Hungria, em Xangai-2011 ela ganhou ouro nos 25km, em Barcelona-2013 a prata nos 10km e o bronze nos 5km, enquanto em Kazan foi ouro nos 25km, prata por equipes e bronze nos 10km. No total, são três ouros, duas pratas e quatro bronzes.

