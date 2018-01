Alvo do São Paulo, Diego Souza não se reapresenta ao Sport

O mistério entre Diego Souza, Sport e São Paulo ganhou um novo capítulo neste sábado. O atacante não se apresentou aos treinos do clube pernambucano e aumentou a incerteza sobre a continuidade na equipe. Pretendido pelo time do Morumbi, o jogador de 32 anos deve decidir o futuro na próxima semana.



Foto: Divulgação/Sport Club do Recife

O Sport treinou em dois períodos neste sábado. Em nenhum dos trabalhos o atacante apareceu. O sábado era o dia estipulado pela diretoria para que o jogador se reapresentasse. Diego Souza ganhou três dias extras de férias em comparação ao restante do elenco, para que pudesse resolver problemas pessoais. Ainda não há prazo para a volta dele ao time.

O diretor executivo de futebol do São Paulo, Raí, comentou na sexta-feira considerar a negociação como avançada. A primeira investida da equipe pelo atacante foi recusada pelo Sport, que achou o valor muito baixo. O clube do Morumbi sonha com Diego Souza como um possível substituto de Lucas Pratto. O argentino deve se transferir para o River Plate.

Isto É