Altos fica no empate diante do Santos-AP e sofre eliminação da Série D

A equipe do Altos foi até Macapá para enfrentar o Santos, do Amapá, em jogo valido pela 2ª fase do Campeonato Brasileiro Série D. O time comandado por Paulinho Kobayashi ficou no empate em 1 a 1, no estádio Zerão, com gol marcado por Joelson para o Altos e Dedé para o Santos (AP). Com o resultado, o time amapaense se classificou para as oitavas de final da Série D, pois tinha a vantagem do empate devido ao empate em 2 a 2 no primeiro jogo.

A equipe do Altos começou bem a partida e mais uma vez mostrou seu poder ofensivo agredindo bastante os donos da casa. A primeira oportunidade do Jacaré surgiu aos quatro minutos com o camisa 19, Joelson. Depois de batida de escanteio, o atacante cabeceia a bola a esquerda do goleiro Maxuel. O Altos dominava a partida e tinha maior volume de jogo nos minutos iniciais. Joelson era dono das melhores oportunidades de abrir o placar. Aos 17, nova chance perdida de Joelson em jogada iniciada por Eduardo, o atacante fica cara a cara com o gol e bate para fora.

Depois disso, o jogo esfria um pouco. A equipe do Santos (AP) busca uma reação no jogo e tenta como pode marcar o gol de empate, que lhe daria a classificação até as oitavas. Mas quem abre o placar no estádio Zerão é o Altos, com Joelson. O camisa 19 aproveita cobrança de falta e desvia a bola que morre no fundo do gol. Ainda no primeiro tempo o Santos tem duas boas chances com Bruno Lopes, mas o goleiro Dida faz boas defesas.

Início de segundo tempo o Altos tem mudança, com a entrada de Nonato no lugar de Esquerdinha. Logo aos dois minutos o Santos chega ao empate com Dedé. O zagueiro aproveita escanteio de Balão Marabá e empurra a bola para dentro. Depois do gol mais mudanças no Altos. Sai Eduardo e entra Alex Mineiro.

Com o gol, o time do Santos (AP) cresce na partida. Aos 20 minutos, o Camisa 1 do Jacaré faz uma bela defesa de um chutaço de fora da área do meia Fabinho. Aos 23, o Santos fica com um a menos, já que o atacante Bruno Lopes é expulso. O Altos se lança ao ataque e tenta de toda forma marcar mais um gol, mas esbarra no goleiro Axuel e também no setor de criação bem marcado pelo adversário.

Paulinho Kobayashi muda novamente aos 33 minutos e tira Joelson de campo e coloca Patrick, ficando com apenas um atacante, o Camisa 9, Manoel. Mas a melhor oportunidade de voltar à frente ao placar surgiu dos pés de Alex Mineiro em cobrança de falta batida por Dos Santos, mas a bola vai para fora.

Com o empate em 1 a 1 a equipe do Altos encerrou sua participação no Campeonato Brasileiro Série D de 2017. Na temporada, foram quatro confrontos entre Altos e Santos (AP) e a equipe piauiense não conheceu vitórias, foram três empates e uma vitória do time amapaense. Em 2018, o Altos vai ter oportunidade de brigar pelo acesso até a Terceira Divisão novamente, pois foi campeão Piauiense 2017. O Alviverde também tem vaga garantida na Copa do Nordeste e Copa do Brasil.

Parnahyba

Para o Parnahyba a situação era ainda mais complicada. O time do litoral precisava vencer seu jogo contra o Globo, do Rio Grande do Norte, por dois gols de diferença. A equipe acabou sofrendo uma nova derrota, agora, por 2 a 0, com gols de Renato Potiguar e Romário. Somado ao resultado do primeiro jogo em que o Globo (RN) venceu o Tubarão por 3 a 2, no Pedro Alelaf, em Parnaíba, o adversário se classificou sem dificuldades para as oitavas de final do Brasileiro Série D



Yuri RibeiroPâmella Maranhão