Altos contrata atacante Ronny, ex-Botafogo

O Altos segue se movimentando em busca do elenco ideal para a temporada 2018. Depois da contratação do lateral-esquerdo Wesley, de 25 anos, ex-River, a diretoria Alviverde confirmou o nome do atacante Roniere Pinto, ou Ronny, ex-Remo, como novo reforço para o setor ofensivo. A contratação foi confirmada pelo presidente do clube, Warton Lacerda.

“O atacante Ronny está confirmado no elenco. A contratação foi realizada em comum acordo entre o Ricardo (Diretor de Futebol) e o treinador. Os outros nomes devem ser liberados somente no dia 20 desse mês, quando confirmamos o nome do técnico”, conta Warton Lacerda.



Ronny chegou a disputar a Libertadores pela equipe do Botafogo (Foto: Divulgação)



Ronny, de 26 anos, tem passagens pelo Remo, onde disputou a Série C do Brasileiro esse ano; Cuiabá, Náutico, Confiança, Botafogo (RJ) e Palmeiras (SP). O atacante, natural do Mato Grosso, atua como meia ofensivo e atacante de ponta. Além dele, o nome do lateral-esquerdo, Wesley, de 25 anos, também foi confirmado pela diretoria. Em 2014, o atleta chegou a disputar a Libertadores pela equipe do Botafogo.

Wesley atuou no futebol piauiense durante toda temporada de 2017, vestindo a camisa do River. De acordo com Warton, outros nomes que passaram pelo futebol do Estado estão sendo negociados e podem aparecer na lista. “É um atleta que vestiu bem a camisa do River. Nós acreditamos que ele pode fazer isso também no Altos. Podem aparecer outros nomes que estavam por aqui, mas estamos tendo toda cautela nessas contratações”, ressaltou o presidente.

A equipe do Altos é a única do Estado com calendário completo para temporada 2018. O time disputa o Piauiense, em que é atual campeão, Copa do Nordeste, Copa do Brasil e Série D do Brasileiro.

Pâmella Maranhão - Jornal O Dia