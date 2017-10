Alonso tem problemas com polícia; Massa anda de kart na rua

Os dias que antecedem o GP do Japão são sempre especiais para os pilotos, que participam de uma série de eventos promocionais que exploram a cultura japonesa e contam com a presença dos apaixonados torcedores locais. Mas Fernando Alonso quis ir além para promover sua marca de roupas a acessórios. E acabou tendo problemas com a polícia em Tóquio.

"Foi um evento organizado pela Kimoa", explicou o espanhol. "Tentamos fazer uma foto com o maior número possível de pessoas na faixa de pedestres fazendo uma ola. Tínhamos pessoas no teto de vários prédios. Meia hora antes, há havia muita gente, então a polícia entrou em contato e falou que seria difícil fazer o planejado. Cinco minutos antes, eles falaram que eu não poderia descer lá porque eles não poderiam garantir minha segurança. Foi uma pena, mas vou encontrar alguns dos fãs que estavam lá aqui na pista."

O problema é que evento aconteceria no cruzamento de Shibuya, o mais famoso e movimentado de Tóquio, e qualquer tipo de aglomeração como a promovida pelo piloto é proibida devido a acidentes que aconteceram no passado. A assessoria do piloto não sabia disso.

Outra ação de Alonso relacionada a sua marca foi entregar pessoalmente as encomendas de alguns japoneses. E o espanhol afirmou ao UOL Esporte que o mais difícil foi ver uma reação normal.

"Primeiro, tive que encontrar as casas, o que não foi fácil. Bati na porta deles e foi incrível. Eles ficaram muito surpresos e foram muito simpáticos. Entramos nas casas, suas famílias ofereceram bebida, falaram para sentarmos no sofá. Eles foram completamente abertos a nós e são pessoas muito bondosas."

Felipe Massa foi outro que se divertiu em Tóquio de uma maneira pouco comum: pilotando um kart nas ruas da cidade, uma brincadeira com o jogo de videogame Mario Kart.

"Em primeiro lugar, é incrível ver uma cidade que autorize que um cara alugue um kart com os amigos para andar na rua", disse o piloto ao UOL Esporte. "Qualquer erro pode gerar um acidente muito grave. Claro que a gente brincou - e também tem uma ideia do que faz - mas pode acontecer um acidente grave em uma brincadeira como essa. Para a gente, foi muito divertido, simulando o Mario Kart - ainda que meu capacete pareça mais o Luigi!"

Folhapress