Além de multa, Raí dá bronca em Cueva e pede peruano 'alinhado'

O trabalho de Raí como diretor-executivo de futebol do São Paulo não tem se resumido à busca por reforços. O agora dirigente tenta mostrar para o elenco que seu projeto tem fundamento e pode dar frutos se houver sinergia entre todas as áreas do clube. E foi esse discurso que dominou a conversa com Christian Cueva sobre o atraso na reapresentação para a pré-temporada.

Aplicar uma multa no salário do peruano não bastava, na visão da diretoria. Raí chamou o camisa 10 para uma conversa séria no CT da Barra Funda. O atraso e o aviso em cima da hora, sem muitas explicações, foram repreendidos duramente pelo executivo, que cobrou uma postura mais alinhada àquela apresentada pelo restante do grupo de jogadores.

Raí ressaltou a Cueva algo que já havia apresentado aos outros atletas no primeiro dia de pré-temporada, com apresentação do projeto da diretoria de futebol no auditório do CT. O discurso pediu seriedade, respeito à história do clube e trabalho em equipe. Para o dirigente, o sucesso individual do peruano depende do desempenho coletivo do São Paulo. E para que o tricolor possa triunfar é preciso que Cueva entregue seu máximo.

O armador retornou aos treinos somente na última terça-feira e perdeu praticamente metade da curta pré-temporada de apenas 14 dias. Assim, deve ficar fora da estreia no Campeonato Paulista, em Sorocaba, contra o São Bento. O jogo está marcado para as 19h30 da próxima quarta-feira.

Por enquanto, o meia tem seguido programação especial, alternando trabalhos com bola e de preparação física ao lado dos recém-chegados Diego Souza e Anderson Martins e do volante Hudson, que voltou do Cruzeiro na fase final de grave recuperação de lesão muscular. O garoto Lucas Fernandes tem treinado na função desempenhada por Cueva no segundo semestre do ano passado.

