Aldo se inscreve em torneio de jiu-jítsu em julho, no Rio de Janeiro

Depois de perder o cinturão dos pesos-penas do Ultimate ao ser nocauteado por Max Holloway em junho, José Aldo definiu o próximo passo de sua carreira e não é dentro do octógono. Enquanto está sem luta marcada pela companhia, o manauara inscreveu-se para disputar o Campeonato Internacional de Masters de jiu-jítsu, organizado pela IBJJF, que será realizado nos dias 28, 29 e 30 de julho, no Rio de Janeiro.

A federação fez o anúncio da participação de Aldo na competição através das redes sociais, nesta sexta-feira.

"Estamos muito honrados em ter o grande José Aldo registrado para os Masters da América do Sul. Não vemos a hora de ver essa lenda do MMA representando a academia Nova União na categoria dos leves", escreveu a IBJJF.

Campeã dos super-médios feminino (até 70kg) do WGP, Bárbara Nepomuceno faz a sua primeira defesa de cinturão no evento deste sábado, em Vitória, no Espírito Santo, contra Val Stanski. O duelo será a luta principal da edição de número 39 do WGP, que terá transmissão no Canal Combate a partir das 23h (de Brasília).

