Alan Ruschel encabeça lista, e Chape tem 27 contratos encerrados no fim de 2017

Os resultados da rodada deixaram a Chapecoense a um ponto da zona de rebaixamento, mas manter-se na Série A não é a única preocupação do clube para 2018. Com a proximidade do fim do ano, chega também a necessidade de o Verdão se apressar na avaliação do elenco para renovar contratos. Do grupo atual, 27 vínculos se encerram em dezembro. Alan Ruschel e outros sete titulares estão nesta lista.

O cenário chega a ser natural por conta do processo de reconstrução após a tragédia de 29 de novembro do ano passado. A valorização de parte dos jogadores somada ao vínculo da maioria com outros clubes faz com que o processo seja conduzido de maneira cuidadosa. Dos 27, 15 voltam de empréstimos, enquanto o restante fica livre no mercado - o que facilitaria uma negociação. As informações foram confirmadas no site Rede Futebol, com base no BID.



Lucas Mineiro, Alan Ruschel e Douglas. Volante e zagueiro estão garantidos em 2018 (Foto: Sirli Freitas/Chapecoense)



Esta última lista conta com peças importantes, como Wellington Paulista, que vê seu vínculo com o Fluminense também se encerrar em 31 de dezembro, e Túlio de Melo. A situação é a mesma de Neto, que passará em breve por cirurgia no joelho e tem permanência garantida. Por outro lado, Artur Moraes e Luiz Antonio vêm a passagem por Chapecó se aproximar do fim. Jogador mais antigo do elenco, Nenén é quem tem o contrato finalizado primeiro, em 15 de dezembro.

Quem também pode ser colocado neste grupo é Douglas Grolli. O zagueiro segue vinculado ao Cruzeiro após a virada do ano, mas fica livre já em 10 de fevereiro e está apto a assinar pré-contrato. Seu companheiro de zaga, porém, é um dos que dificilmente seguirá no clube. Também do Cruzeiro, Fabrício Bruno valorizou-se no mercado e já recebeu sondagens do Estoril, de Portugal, e, mais recentemente, do Besiktas, da Turquia, que observa seu futebol.

João Pedro e Reinaldo, que pertencem a Palmeiras e São Paulo, respectivamente, são outros que estão em alta e têm o futuro projetado longe do Verdão do Oeste. Há ainda os casos de jogadores que o clube já se mobiliza para manter com a compra dos direitos econômicos, como Jandrei, que pertence ao Tubarão, e Elias, do Juventude.

Sobrevivente da tragédia em Medellín e titular desde a entrada de Emerson Cris, Alan Ruschel tem contrato com o Inter até o fim de 2018 e ainda não foi procurado pela Chape para uma permanência. Luiz Otávio é um caso curioso. Assediado pelo São Paulo no meio do ano, viu o Verdão demonstrar interesse em sua compra, mas a transação ainda não foi concluída com a Luverdense.

Faltando 11 rodadas para o fim do Brasileirão, a Chapecoense segue com a cabeça para fora d´água na luta contra o rebaixamento e aos poucos começa a enxergar terra firme em 2018. Resta agora definir com quem seguir em frente na próxima temporada. Domingo, às 17h (de Brasília), tem jogo com o Flamengo, na Arena Condá.



Vínculo de Neto no BID se encerra em dezembro, mas zagueiro seguirá na Chape (Foto: Danilo Sardinha/GloboEsporte.com)



Contratos encerrados em dezembro

Jandrei, Elias, Artur Moraes, Alan Ruschel, João Pedro, Zeballos, Reinaldo, Diego Renan, Fabrício Bruno, Douglas Grolli, Luiz Otávio, Neto, Amaral, Moisés Ribeiro, Moisés Gaúcho, Luiz Antonio, Lucas Marques, Seijas, Dodô, Nenén, Wellington Paulista, Túlio de Melo, Osman, Arthur Caike, Andrei Alba (emprestado), Luiz Felipe (goleiro) e Rodrigo Pelezinho (atacante).

Sem vínculo com outro clube

Artur Moraes, Neto, Diego Renan, Amaral, Luiz Antonio, Lucas Marques, Nenén, Wellington Paulista e Túlio de Melo.

Seguem com contrato

Douglas, Apodi, Roberto, Canteros, Elicarlos, Lucas Mineiro, Nadson, Penilla, Guerrero, Julio Cesar e Perotti, Tiepo e Bryan.

Globo Esporte