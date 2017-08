A primeira brasileira a ser campeã mundial na história do Mundial de natação em piscina longa, em conquista realizada há dois dias, nos 50m costas, Etiene Medeiros acabou eliminada, na manhã deste sábado, da prova dos 50m livre. Com o tempo de 25s26, bem acima de seu melhor (24s45), a pernambucana ficou em 21º lugar, fora da semifinal, que conta apenas com as 16 melhores. Ela, oitava colocada na Olimpíada do Rio nesta distância, lamentou:

- Tem dia que a gente acorda mal, e o dia não foi bom para nadar entre os melhores. Na minha segunda respiração, eu errei e dei uma brecada nos últimos metros. Ainda estou eufórica com dois dias atrás, mas não tem nada a ver. Hoje não consegui nadar bem. Não posso deixar de falar sobre a medalha de ouro, mas 50m livre é uma prova que eu fui finalista olímpica, queria ter nadado bem. Uma prova de velocidade tem que ficar atenta aos detalhes, então assim, faz tempo que eu não nadava para 25s - disse.

Etiene vinha em uma longa sequência de provas de 50m livre nadando na casa dos 24 segundos, inclusive com o recorde sul-americano, quebrado na semifinal dos Jogos do Rio, que a colocou na decisão.

O melhor tempo desta manhã foi de Sarah Sjostrom, com 24s08, seguida da dinarmarquesa Pernille Blume (24s32) e da holandesa Ranoma Kromowidioio (24s53).

Guido avança nos 50m costas

Guilherme Guido, que foi sétimo colocado nos 100m costas, conseguiu a vaga para a semifinal dos 50m costas na manhã deste sábado. Anotou 25s13, foi o 14º melhor, e voltará para a piscina à tarde (12h30 de Brasília) para lutar por um lugar na decisão. O melhor tempo foi de Junya Koga, do Japão, com 24s54.

- Eu não treino mais para os 50m costas, só para os 100m. Os 50m ficam um pouco de lado, mas quero nadar meu melhor para ir à final. Preciso nadar para 24s70, 24s80 - disse.





Globoesporte.com