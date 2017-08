O empate com a Ponte Preta, na noite desta quarta-feira, mostrou um Fluminense diferente do normal: ataque em baixa, defesa em alta. Abel Braga, ao analisar o 0 a 0, no Moisés Lucarelli, disse que o desgaste físico pesou para a produção.

Para o treinador, o Tricolor ainda teve a bola do jogo. No segundo tempo, em passe de Peu, Marcos Junior apareceria livre na área. Mas a bola bateu nas cosas dele.

- O resultado foi justo. Procuramos desgastar a Ponte, obrigá-los ao erro. Tivemos cuidado nos 15 minutos iniciais, quando eles são muito fortes. Nosso ataque sempre marca gols, faz diferença muito grande. Mas hoje não estivemos bem na parte ofensiva. E fomos bem na parte defensiva. Tivemos situações de contragolpe, que poderíamos ter tido gol - disse, para completar:



Abel gesticula para a torcida em empate entre Ponte Preta e Fluminense (Foto: Agência Estado)



- Jogo foi igual, não foi uma grande partida, foi, sim, muito tática. Nos últimos dez minutos, coloquei os três rápidos na frente. Havia desgaste da nossa equipe. Mas havia perdido o Scarpa. Enfim. Tivemos a bola do jogo, com o Marcos Junior, mas a bola bateu nas costas dele. Não podemos reclamar. A Ponte fez um jogo dentro das possibilidades, como a gente. Foi um jogo regular.



Com o resultado, o Flu fechou o primeiro turno em nono lugar, com 26 pontos. Começará o returno, na segunda-feira, no Pacaembu, contra o Santos.



