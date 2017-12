A pedido de Mano Menezes, Cruzeiro recusa oferta do Vasco por Rafinha

O Cruzeiro não pretende liberar tão facilmente o atacante Rafinha. Considerado de grande importância no grupo para o técnico Mano Menezes, o jogador vem sendo sondado pelo Vasco, mas deve continuar em Belo Horizonte em 2018.

O principal motivo para a permanência do atleta seria um pedido de Mano Menezes à diretoria, que solicitou que o atacante seja negociado apenas se a oferta for irrecusável. Do contrário, tem planos para Rafinha na próxima temporada.

O novo vice de futebol do clube, Itair Machado, deu o aval e garantiu ao técnico que seu pedido será atendido, o que dificulta a ida do jogador para o Rio de Janeiro.

Aos 34 anos, Rafinha foi um dos reservas mais aproveitados por Mano nesta temporada. Ao todo, o meia-atacante disputou 55 jogos, sendo titular em 38, e balançou as redes três vezes.

Terra