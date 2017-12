“Só quero estrutura”, dispara Lancuna às véspera da pré-temporada

O Flamengo inicia os trabalhos para temporada 2018 na manhã de hoje (21). A apresentação acontece, às 8h30min, no Jockey Clube, em Teresina. Apenas uma parte do elenco deve estar presente para conversas com o treinador Nivaldo Lancuna e com a diretoria Rubro-Negra. O Flamengo disputa o Campeonato Piauiense e faz sua estreia no dia 21 de janeiro contra o Parnahyba, no estádio Verdinho, em Parnaíba.

O Flamengo aposta em poucas contratações de fora e os nomes que vão integrar o elenco foram indicados diretamente pelo treinador Nivaldo Lancuna, como o atacante Marco Aurélio “Buchecha” artilheiro do campeonato rondoniense 2017. Outro nome do ataque é Evandro Magalhães, de 17 anos, ex-Everton da Inglaterra e que veio para o time piauiense porque no time inglês só pode jogar aos 18.



Lancuna aposta em torneio disputado no próximo ano (Foto: Divulgação)



O técnico Nivaldo Lancuna conta que a parte de elenco em si não é uma grande preocupação e sim que o time tenha uma estrutura. “Eu quero ter estrutura para treinar, para poder trabalhar. Bola, material de treino e locais, tendo isso aí o resto é comigo e eu resolvo”, afirmou.

Os volantes Pimentel e Paulo, ex-Altos, também estão confirmados no elenco e o goleiro Lucas Paulista, ex-Piauí, além de alguns atletas que disputaram a Copa Piauí Sub21 com a camisa do Flamengo e tiveram seus contratos renovados. Apesar das dificuldades, o treinador fala em formar um grupo competitivo e com possibilidades de brigar por título.

“Sabemos que o Campeonato Piauiense é muito competitivo e esse ano de 2018 não será diferente. Mesmo tendo somente seis equipes o nível é alto, pois temos um Altos contratando bem e com maior poder financeiro, um River apostando em jogadores mais jovens mais com uma boa base e nós não podemos ficar para traz”, reforçou Lancuna.

Pâmella Maranhão - Jornal O Dia