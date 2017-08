‘PSG foi atrás de Neymar porque não conseguiu Sánchez’, diz Wenger

O técnico Arsène Wenger foi mais uma vez enfático ao afirmar que o chileno Alexis Sánchez não vai sair do Arsenal, apesar da investida de grandes clubes da Europa. O treinador afastou por completo a possibilidade de o atacante se transferir para o Paris Saint-Germain, um dos times que estava atrás do jogador.

Sánchez estava na mira do PSG e outros times da Europa Foto: GLYN KIRK / AFP

“Ele não esteve em Paris. O PSG não conseguiu chegar ao Alexis Sánchez, por isso foi atrás de Neymar. Hoje falam sobre o Neymar, há três dias falavam do Alexis” disse o treinador francês ao site oficial do clube. Wenger afirmou que o objetivo do Arsenal é manter Sánchez por mais uma temporada.

“Acho que já deixei isso bem claro nos últimos tempos: Alexis Sánchez não está à venda. Tem mais um ano de contrato e vai fazer parte da equipe no próximo ano. Depois disso, veremos o que vai acontecer. Estamos numa situação financeira muito boa, por isso queremos manter os nossos melhores jogadores. Podem ver que existe uma guerra para conseguir os melhores atletas”, afirmou.



