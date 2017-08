‘Efeito Neymar’ causa lucros para clubes europeus nas Bolsas

O “efeito Neymar” está trazendo lucros não só para o Paris Saint-Germain (PSG), mas sim para todos os clubes europeus que são cotados em Bolsas de Valores, segundo mostra uma análise dos mercados.

Desde o início de agosto, quando o mercado percebeu que a maior negociação financeira do mundo do futebol seria concretizada, todos os 16 times – incluindo os quatro turcos – que são cotados em bolsas europeias apresentaram crescimento.

O Borussia Dortmund, por exemplo, cresceu 11%, a Juventus outros 14% e a Lazio pouco mais de 7% em apenas alguns dias.

Segundo analistas, que também lembram da extrema volatilidade do setor na Bolsa, o crescimento se explica sobretudo pela reavaliação do maior patrimônio de todos os times: o seu plantel. Isso porque eles tomam como base os 222 milhões de euros da venda do brasileiro para os parisienses.

E não é apenas porque os clubes podem fazer mais negócios importantes por conta de uma possível venda para o Barcelona repor seu jogador, mas por conta da notável liquidez. Os analistas ainda apontam que, apesar do crescimento médio das equipes entre 3% e 7%, Juve e Borussia tiveram as maiores altas porque podem ser as equipes que venderão algum de seus atletas por um alto valor aos espanhóis.

Ousmane, Dembelè e Dybala podem estar entre os substitutos de Neymar e, por conta do alto valor do mercado – a Juve, por exemplo, quer 150 milhões de euros pelo argentino -, os clubes crescem nas Bolsas.

Outro cotado, Philippe Coutinho, não consegue destacar o Liverpool por um motivo simples: o time não está na Bolsa.

Isto É