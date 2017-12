Zico é nomeado novo Embaixador e Jogador Lendário do PES 2018

AKonami anunciou nesta segunda-feira (11) que Zico , lendário jogador brasileiro e técnico, é o novo embaixador do Pro Evolution Soccer 2018 . Além de passar a representar o jogo, o Galinho de Quintino também estará disponível no game como Jogador Lendário no modo online myClub a partir desta terça-feira, dia 12 de dezembro.



Zico, novo embaixador do PES 2018, ao lado de Renato Augusto, Evair e Nenê. Foto: Reprodução/ Eduardo Hayashi/CanalTech



Tais novidades foram reveladas em um evento organizado pela Konami, em São Paulo. Além de Zico, também marcaram presença nomes conhecidos do esporte como Renato Augusto, ex-jogador do Corinthians e atual meia da equipe chinesa Beijing Guoan; Nenê, do Vasco; e Evair, ex-jogador do Palmeiras que compareceu para representar o craque alviverde Dudu.

"É uma honra ter sido selecionado como embaixador e Jogador Lendário para representar o PES. Eu estou empolgado com a parceira para trazer a melhor experiência de futebol para os fãs", comentou Zico.

Lembrado por suas habilidades únicas e vasto conhecimento técnico no futebol, Arthur Antunes Coimbra (Zico), se destacou ao longo de sua carreira por ser um exímio armador e um dos melhores cobradores de faltas da história. Zico também se consagrou como um dos grandes responsáveis pelas vitórias do Flamengo nas décadas de 70 e 80.

PES 2018 foi lançado em setembro PS3, PS4, Xbox 360, Xbox One e PC (Steam). Os principais destaques da nova do game incluem o modo cooperativo 3V3, o modo online myClub e um novo sistema de passes e domínio de bola que garante aos jogadores mais controle e precisão nos dribles e lances. O Canaltech jogou o título e destacou suas qualidades e fraquezas, como você pode ver aqui.

Também para smartphones

Além das versões para consoles de mesa, PES 2018 também marca presença nos dispositivos móveis. O game já está disponível para os aparelhos móveis Android e iOS e oferece gráficos avançados, controles touch otimizados e o licenciamento dos maiores jogadores e clubes do mundo.

