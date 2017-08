Youtuber Kéfera assume ter saído com famosos e ter beijado mulheres

A blogueira e atriz Kéfera está prestes a lançar seu terceiro longa no cinema - “Restô”, em que faz par romântico com Cássio Gabus Mendes. Mas, enquanto o filme não chega às telonas, a youtuber prestigia os amigos com participações sem seus vídeos nas redes sociais. Com 11,5 milhões de seguidores no Instagram e clipes com mais de 40 milhões de visualizações, a curitibana é sucesso no mundo virtual. Um dos motivos é seu carisma. Em entrevista a Matheus Mazzafera, por exemplo, ela assumiu ter ficado com artistas e ter beijado mulheres.

“[Esse jogo] é bom que você tem que fazer umas retrospectivas”, divertiu-se a curitibana, de 24 anos.

Na entrevista, a personalidade da internet, que quebrou a internet com a paródia de "Bang", da Anitta, também revelou que não faz nudes por medo de vazamento das imagens:

“Eu sou a maior medrosa. Já pensou? Pelo amor de Deus”.

Além da youtuber e do veterano, o filme "Restô" será protagonizado por Paulo Gustavo. Na comédia romântica, um chef de cozinha perde o paladar quando precisa assinar um novo cardápio e tenta conquistar sua amada pela boca. Cristina (Kéfera) é a pretendente em questão. A previsão de estreia é para o fim de 2017.

Extra