YouTube abre espaço para gravação e profissionalização de youtubers no Rio

YouTube inaugurou, na manhã desta segunda-feira (7), na Zona Portuária do Rio de Janeiro, o YouTube Space Rio, um espaço de 3 mil m² no qual os criadores do site poderão produzir conteúdo com uma alta qualidade de som e imagem em estúdios disponibilizados pelo site.

"Hoje é um dia especial porque marca a chegada do YouTube ao Rio de Janeiro. Isso significa um compromisso com o Brasil e com investimentos no Rio de Janeiro", afirma Fabio Coelho, presidente do Google no Brasil.

O diretor global do YouTube esteve no evento e ressaltou a importância da cidade como a "alma da criação audiovisual no país" e afirmou que o local é para ajudar a produzir conteúdo com mais estrutura.

uTube é para contar historias e dar espaços para quem quer contar estas histórias. Nosso espaço é para dar lugar para que estas histórias sejam contadas", explica Lance Podell, diretor global dos YouTube Space.

Este é o maior espaço do YouTube para criadores no Brasil e estará disponível para aqueles que possuem mais de mil inscritos. Eles poderão se cadastrar no site do YouTube e reservar um horário nos três estúdios do local. O maior deles tem 180 m² e os dois menores, 70 m².



Google inaugura no Rio o segundo YouTube Space do Brasil; ambiente dará suporte para criadores da plataforma de vídeos. (Foto: Cristina Boeckel/G1)



Além disso, os produtores poderão aprender mais sobre aspectos técnicos, como iluminação e filmagem. O local conta ainda com câmeras de cinema, câmeras que filmam em 360º e captação de áudio profissional.



Investimentos no Rio e no Brasil

O Google investe no ecossistema em torno do YouTube no país porque o Brasil é um dos cinco maiores mercados para o site, quando considerado o tempo de visualização. Entre a população população online brasileira, 95% acessa a plataforma pelo menos uma vez por mês. Segundo o Google, são 98 milhões de brasileiros conectados ao site.

"Nós temos feito investimentos estruturantes no Brasil nos últimos quatro anos. Mas vai muito além: estamos trazendo cabos submarinos para melhorar a conectividade. São investimentos que temos que fazer nessa hora", explica Coelho.

G1