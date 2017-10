Will Smith e Tom Holland estarão em nova animação de espionagem

O Pistoleiro e o Homem-Aranha estarão juntos em um novo projeto animado, intitulado até então como “Spies in Disguise” (Espiões Disfarçados, em tradução livre). Pra quem não pegou a referência, trata-se de Will Smith, que já é um ator consagrado em Hollywood, conhecido por seus papeis em diversos blockbusters como MIB Homens de Preto e Esquadrão Suicida. Já Tom Holland recentemente caiu nas graças do público no papel do novo Homem-Aranha.

A animação Spies In Disguise será baseada no curta Pigeon: Impossible, onde um pombo fica preso em uma mala nuclear, e as coisas vão ficando mais intensas a partir daí. O longa deverá adaptar esse conceito trazendo mais detalhes e elementos para a história.

Quem informou sobre a participação de Will Smith e Tom Holland na dublagem da animação foi a Variety. O longa deverá ser produzido pela FOX, com previsão para chegar aos cinemas em 2019, contando com Nick Bruno na direção.

