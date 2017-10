Walcyr Carrasco: 'o Brasil é racista e finge que não é'

Walcyr Carrasco, autor da nova novela das 9, Outro Lado do Paraíso, participou da coletiva de imprensa do folhetim na tarde de quinta-feira (5), nos Estúdios Globo, no Rio de Janeiro. Na trama, assuntos como: nanismo, racismo, homofobia, assédio moral, abuso sexual, frigidez, impotência e prostituição serão retratados



Walcyr Carrasco e Juliana Caldas (Foto: Reprodução/ Instagram)



.

Durante a conversa com jornalistas, ele revelou em quem se inspirou para tratar da questão do racismo. “Eu me inspirei nas pessoas mesmo. O Brasil é um pais tremendamente racista e finge que não é. E por causa disto, achei que era hora de falar no assunto. O nosso país tem racismo. É crime. A pessoa pode ser presa e continua praticando", explicou o autor.

"Um exemplo típico disto é: elevador de serviço. Se um médico vai na sua casa, ele vai fazer um trabalho, uma consulta, ele usa o elevador de serviço? Não! Agora, ele só serve para a empregada e para o pobre, né? Há um preconceito na pobreza", concluiu ele.

Quando questionado sobre o segredo do sucesso das novelas num momento de crise ele respondeu: ”Meu segredo é não pensar nos números e, sim, acreditar na minha emoção".



