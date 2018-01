Viviane Araújo samba com a cantora Iza em ensaio do Salgueiro

Perto do Carnaval, os ensaios do Salgueiro estão a todo vapor! De peruca, Viviane Araújo brilhou no evento realizado na rua Silva Telles, no Andaraí, zona norte do Rio, na noite desta quinta-feira (11).





Foto: Divulgação, Alex Nunes



A cantora Iza, apontada como próxima popstar internacional, marcou presença na folia com um macacão vermelho decotadíssimo e sambou ao lado da rainha de bateria da escola de samba.

No desfile, na Marquês de Sapucaí, a artista será destaque no carro alegórico sobre as guerreiras que lutaram contra o imperialismo europeu. Em 2018, o Salgueiro terá como enredo as "Senhoras do ventre do mundo".





Foto: Divulgação, Alex Nunes



Terra