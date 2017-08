Vendas do Linkin Park aumentam 461% após morte de Chester Bennington

Linkin Park voltou a ficar entre as 20 mais altas posições da parada de álbuns norte-americana Billboard 200 após a morte de seu vocalista, Chester Bennington. "One More Light", último disco da banda lançado em maio, subiu 461% nesta semana e ficou no 17º lugar, com 44 mil cópias vendidas.

O corpo de Bennington, de 41 anos, foi encontrado em sua casa no sul da Califórnia na última quinta-feira (20), e a polícia de Los Angeles confirmou que ele morreu após se enforcar. O grupo cancelou sua turnê norte-americana.



Linkin Park no Maximus Festival 2017, em São Paulo (Foto: Flavio Moraes / G1)



Jay-Z lidera

Mas foi Jay-Z quem tomou conta da parada da "Billboard" pela segunda semana consecutiva, com seu disco confessional "4:44". O álbum, em que o rapper admite e lamenta ter traído sua mulher, Beyoncé, vendeu mais 86 mil cópias, de acordo com dados da consultoria Nielsen SoundScan divulgados nesta segunda-feira (24).

A parada Billboard 200 computa unidades de vendas de álbuns, de canções (10 canções equivalem a um álbum) e atividade de streaming (1.500 streams equivalem a um álbum).

O rapper Kendrick Lamar se manteve na segunda posição com mais 55 mil cópias vendidas de "Damn.", 14 semanas após o lançamento. O artista de hip hop marroquino-norte-americano French Montana estreou no terceiro lugar, com seu novo "Jungle Rules".

Na parada de canções digitais, que mede as vendas de singles pela internet, o sucesso "Despacito", do cantor portorriquenho Luis Fonsi com a participação de Justin Bieber, continuou a reinar absoluto no primeiro lugar, com outras 117 mil cópias vendidas nos Estados Unidos.

Na semana passada, "Despacito" quebrou recordes mundiais como a faixa com mais streamings de todos os tempos - 4,6 bilhões de execuções

G1