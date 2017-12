Velozes e Furiosos | The Rock diz que nono filme terá muitas surpresas

Dwayne Johnson comentou o próximo filme da franquia Velozes e Furiosos em entrevista à Entertainment Weekly, revelando apenas que o longa "terá muitas surpresas". Johnson disse ainda que o novo filme deve contar com "algumas grandes estrelas".



O ator entrou para a franquia em 2011. Foto: Divulgação

O ator também comentou o seu papel na franquia, desde sua entrada em 2011: "Tem sido um processo desafiador porque eu sinto que minha intenção desde o primeiro dia foi entrar, me divertir e criar um personagem que as pessoas vão gostar e que eleve a franquia. Mas no processo de elevar a franquia eu sempre pensei que, para ter longevidade, você precisa criar personagens que tenham uma vida própria".

Velozes e Furiosos 9 chega aos cinemas em 10 de abril de 2020. Filme mais recente da franquia, Velozes e Furiosos 8 chegou aos cinemas em abril de 2017 e arrecadou US$ 1,2 bilhão na bilheteria mundial.

Omelete