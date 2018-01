Veja a lista completa de indicados ao Bafta 2018

Saíram os indicados ao "Oscar britânico"! Maior premiação de cinema fora dos Estados Unidos, o Bafta divulgou a lista de nomeados. A Forma da Água, Três Anúncios para um Crime e O Destino de uma Nação foram os longas mais lembrados.

Confira abaixo a lista completa. A cerimônia de premiação acontece no dia 18 de fevereiro, no Royal Albert Hall.

MELHOR FILME

Me Chame pelo Seu Nome

O Destino de uma Nação

Dunkirk

A Forma da Água

Três Anúncios para um Crime

MELHOR DIRETOR

Blade Runner 2049, Denis Villeneuve

Me Chame pelo seu Nome, Luca Guadagnino

Dunkirk, Christopher Nolan

A Forma da Água, Guillermo del Toro

Três Anúncios para um Crime, Martin McDonagh

MELHOR ATRIZ

Annete Bening, Film Stars Don't Die in Liverpool

Frances McDormand, Três Anúncios para um Crime

Margot Robbie, Eu, Tonya

Sally Hawkins, A Forma da Água

Saoirse Ronan, Lady Bird - É Hora de Voar

MELHOR ATOR

Daniel Day-Lewis, Trama Fantasma

Daniel Kaluuya, Corra!

Gary Oldman, O Destino de uma Nação

Jamie Bell, Film Stars Don't Die in Liverpool

Timothée Chalamet, Me Chame pelo Seu Nome

MELHOR ATRIZ COADJUVANTE

Allison Janney, Eu, Tonya

Kristin Scott Thomas, O Destino de uma Nação

Laurie Metcalf, Lady Bird - É Hora de Voar

Lesley Manville, Trama Fantasma

Octavia Spencer, A Forma da Água

MELHOR ATOR COADJUVANTE

Christopher Plummer, Todo o Dinheiro do Mundo

Hugh Grant, Paddington 2

Sam Rockwell, Três Anúncios para um Crime

Willem Dafoe, Projeto Flórida

Woody Harrelson, Três Anúncios para um Crime

MELHOR ROTEIRO ORIGINAL

Corra!, Jordan Peele

Eu, Tonya, Steven Rogers

Lady Bird - É Hora de Voar, Greta Gerwig

A Forma da Água, Guillermo del Toro, Vanessa Taylor

Três Anúncios para um Crime, Martin McDonagh

MELHOR ROTEIRO ADAPTADO

Me Chame pelo Seu Nome, James Ivory

The Death of Stalin, Armando Iannucci, Ian Martin, David Schneider

Fim Stars Don't Die in Liverpool, Matt Greenhalgh

A Grande Jogada, Aaron Sorkin

Paddington 2, Simon Farnaby, Paul King

MELHOR FILME BRITÂNICO

O Destino de uma Nação

The Death of Stalin

Reino de Deus

Lady Macbeth

Paddington 2

Três Anúncios para um Crime

MELHOR ESTREIA DE DIRETOR, ROTEIRISTA OU PRODUTOR BRITÂNICO

The Ghoul

Eu Não Sou uma Feiticeira

Jawbone

Nosso Reino

Lady Macbeth

MELHOR DOCUMENTÁRIO

Cidade de Fantasmas

Eu Não Sou Seu Negro

Ícaro

Uma Verdade Mais Inconveniente

Jane

MELHOR FILME DE LÍNGUA ESTRANGEIRA

Elle

First they Killed my Father

A Criada

Loveless

O Apartamento

MELHOR ANIMAÇÃO

Coco

Com Amor, Van Gogh

Minha Vida de Abobrinha

MELHOR FOTOGRAFIA

Blade Runner 2049

O Destino de uma Nação

Dunkirk

A Forma da Água

Três Anúncios para um Crime

MELHOR MONTAGEM

Blade Runner 2049

Dunkirk

Em Ritmo de Fuga

A Forma da Água

Três Anúncios para um Crime

MELHOR FIGURINO

A Bela e a Fera

O Destino de uma Nação

Eu, Tonya

Trama Fantasma

A Forma da Água

MELHOR CABELO E MAQUIAGEM

Blade Runner 2049

O Destino de uma Nação

Eu, Tonya

Victoria & Abdul

Extraordinário

MELHOR TRILHA ORIGINAL

Blade Runner 2049

O Destino de uma Nação

Dunkirk

Trama Fantasma

A Forma da Água

MELHOR DESIGN DE PRODUÇÃO

A Bela e a Fera

Blade Runner 2049

O Destino de uma Nação

Dunkirk

A Forma da Água

MELHORES EFEITOS VISUAIS

Blade Runner 2049

Dunkirk

A Forma da Água

Star Wars - Os Últimos Jedi

Planeta dos Macacos: A Guerra

MELHOR SOM

Em Ritmo de Fuga

Blade Runner 2049

Dunkirk

A Forma da Água

Star Wars - Os Últimos Jedi

MELHOR CURTA ANIMADO BRITÂNICO

Have Heart

Mamoon

Poles Apart

MELHOR CURTA-METRAGEM BRITÂNICO

Aamir

Cowboy Dave

A Drowning Man

Work

Wren Boys

PRÊMIO ESTRELA EM ASCENSÃO (voto popular)

Timothée Chalamet, Me Chame pelo Seu Nome

Florence Pugh, Lady Macbeth

Tessa Thompson, Thor: Ragnarok

Josh O'Connor, Reino de Deus

Daniel Kaluuya, Corra!

