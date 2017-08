Tribalistas anunciam retorno: 'Juntos somos um só'

Os fãs de Tribalistas têm muito o que comemorar. Após um hiato de 15 anos, Marisa Monte, Carlinhos Brown e Arnaldo Antunes se reuniram novamente para lançar o segundo projeto do trio. A novidade foi anunciada em uma live na página oficial do Spotify no Facebook, na noite desta quarta-feira (9). "Juntos somos um só", escreveu a cantora no link ao vivo com os parceiros.



Os Tribalhistas voltaram depois de 15 anos (Foto: Reprodução/Instagram)



"Na verdade, nós nunca nos separamos", disse Arnaldo Antunes ao comentar o retorno. "Agora, eu já posso falar a verdade para os meus amigos que ficam perguntando se os Tribalistas iriam voltar", brincou Brown. "Todas as quatro músicas novas que vamos cantar hoje vão estar disponíveis todas a partir da meia noite em todas as plataformas digitais, em áudio e vídeo", avisou Marisa.

