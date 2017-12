Tiago Leifert se disfarça de Coringa na CCXP

O apresentador Tiago Leifert circulou sem ser notado no terceiro dia da Comic Con Experience, no sábado (9). Isso só foi possível por que ele se transformou no Coringa, virando assim um dos muitos cosplayers que vão à maior feira de cultura pop da América Latina.





Tiago Leifert (Foto: Reprodução/Instagram)



"Só uma pessoa me reconheceu, só uma pessoa! A intenção era ir e não ser reconhecido, poder fazer a matéria lá, brincar com as pessoas que estavam lá, e deu super certo", contou em sua rede social.



